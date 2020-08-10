曼聯鬥哥軍爭入4強 蘇帥籲福仔馬迪爾勿獨食

國際米蘭vs.利華古遜 now644台、有線601/661台 明晨03：00直播

曼聯明晨在德國中立場舉行的歐霸8強對陣哥本哈根，領隊蘇斯克查昨敦促一對前鋒拉舒福特及安東尼馬迪爾不能獨食，否則會被棄用。

兩軍主場曾並肩出戰世盃

利華「半個主場」鬥國米

拉舒福特及馬迪爾今季各項賽事已入22和23球，其中一個有望成為曼聯年度最佳射手，並爭取與隊友格連活特、利物浦的阿歷山阿諾特及車路士的美臣蒙特等8人，成為英超年度最佳年輕球員。

蘇斯克查說：「球員之間永遠不能有爭鬥，我們的共同目標是勝利。如果球員是為自己而戰，他將不會被納入隊中，我不想看到自我的表現。」此外，蘇帥希望今季只入一球的中場保羅普巴能重拾射門鞋。

蘇帥將與哥本哈根的挪威同胞教練蘇晦根較量。兩人球員時代曾一起出戰1998年世界盃及2000年歐洲國家盃。軍情方面，原本隨隊出征的守將菲爾鍾斯因膝傷退隊。另外，盛傳加盟曼聯的查頓辛祖，昨日現身倫敦，但其球會多蒙特將於周三友賽。

同日另一場歐霸8強，由佔半個主場之利的利華古遜鬥國際米蘭。利華古遜總監禾拉表明轉會市場上沒有疫情折扣，夏維斯日內勢以9000萬鎊（約9.1億港元）與車路士簽約5年。