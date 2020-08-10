巴塞拜仁闖關 星級前鋒8強硬碰 美斯「破門隊數」創歷史 羅拔仔續當歐聯神射手

巴塞在主場以3：1擊敗拿玻里，總比數贏4：2過關，連續13季打入8強。中堅基文迪朗格勒為主隊先開紀錄，美斯於23分鐘右路殺入禁區，扭過數名敵軍，即使失去平衡，仍在跌低前左腳妙射遠柱入網。他其後疑犯手球「食詐糊」，但在上半場補時階段博得12碼，蘇亞雷斯主射中鵠，終淘汰有恩斯治尼尾段破蛋的拿玻里。

施迪安證美斯腳傷無礙

拿玻里是第35支在歐聯被美斯攻破大門的球隊，宿敵基斯坦奴朗拿度（C朗）和名宿魯爾同以33隊，在歐聯史上並列第2；美斯亦累積54次成功盤扭，冠絕今屆歐聯。不過，他被敵衛高列巴尼踢跌，據報左足踝扭傷發炎，但只需敷冰，不用正式治療；領隊施迪安亦強調這名阿根廷球王無大礙，周六凌晨惡鬥拜仁一戰上陣。

梅拿冀羅拔仔證超越美斯

拜仁同晚在主場大勝車路士4：1，兩回合計以7：1晉級，亦是2016/17球季以總比數10：2淘汰阿仙奴後，再次大破英格蘭球隊。羅拔仔梅開二度，亦先後助攻比列錫和哥倫天杜利素，直接參與拜仁兩回合全部7球，今屆以13球領前射手榜，較已隨多蒙特出局的艾寧夏蘭特多3球。羅拔仔在歐聯上陣共87場、射入66球，進佔歐聯史上射手榜第4位，落後第3的C朗4球，今季在各項賽事共入52球，亦是歐洲五大聯賽之冠。

不過，羅拔仔表示志不在紀錄，只想領軍再晉級。湯馬士梅拿則呼籲隊友把握機會，下仗證明自己：「美斯很出色，但他和羅拔仔誰更全面，下仗對壘自有分曉。」主帥費歷克則提醒下輪對手不止美斯，而是防範整隊巴塞。此外，德媒指拜仁相中RB萊比錫的22歲法籍後衛洛迪梅基尼，早前已傳巴黎聖日耳門和利物浦亦有意羅致。

（歐聯消息）