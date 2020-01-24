何詩蓓200自測試賽超越亞洲紀錄

快池江璃花子紀錄0.41秒

22歲的何詩蓓已入圍東京奧運100及200米自由泳，昨早續於香港體育學院出戰隊內測試賽，在200米自由泳做出1分54.44秒，突破自己去年在世界賽游出的1分54.98秒，亦較池江璃花子保持兩年的亞洲紀錄快0.41秒。這次非正式賽事，成績未能成為正式紀錄，但足證何詩蓓的實力未受疫情影響。

日本隊名將池江璃花子在2018年亞運連奪6金，但何詩蓓因拗柴無緣為港出征，池江再於去年宣布患上白血病，近月才康復重返泳池輕鬆訓練，將再次無緣與何詩蓓在延至明夏的東奧交手。何詩蓓上月中於隊內測試賽，在50及100米自由泳均做出貼近香港紀錄的時間。她因東京奧運延期，早前從美國訓練基地返港避疫，跟隨美國當地教練計劃訓練，原定本月中返美，但仍要視乎疫情再作部署。

此次測試賽為期一天，去年有份為港取下奧運接力資格的何南慧，轉戰50米蝶泳寓賽於操游出29.49秒。男將何甄陶在50米自由泳游出22.72秒，則較已故飛魚杜敬謙保持的香港紀錄慢0.34秒。