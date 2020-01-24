赴美閉關150天 劉慕裳悟征奧之道 獨留邁阿密徬徨不再 疫下研套拳鋪路衝牌

今年3月初，東奧空手道資格賽如火如荼，壓軸的世界一級超級聯賽（K1）摩洛哥站，卻難抵疫症全球大流行而臨時取消。Grace此前連續兩站K1掛銅，雖然東奧排名穩居第4位，仍為懸而未決的排名「截數日」憂心，她同時接到總教練通知，着她從歐洲轉赴美國特訓。她帶着滿腦子不安啟程，其後兩周猶如坐過山車，先迎來「入奧」喜訊，再傳出東奧延期消息，令原本被寄予獎牌厚望的她大嘆無奈：「當時狀態不俗，按計劃再催谷數月，有信心在奧運奪牌，但突然宣布押後一年，完全不知怎樣將狀態維持到明年。」

與教練增互動

把握時間磨練招式

28歲的Grace專攻個人形，每套拳都是爭勝武器。過去5個月，她在邁阿密小城Doral隨美籍華裔教練Robert Young訓練，對方擅於按運動員體形度身訂做不同技術，習空手道逾17年的她亦深受啟發：「他每星期教的都在變，看似隨心，其實是想試出最適合我的方法。相較以往只聽指示，我現在會提出想法和感受，像和教練一起進步。」和新教練擦出火花，加上美國隊一哥Ariel Torres Gutierrez任訓練拍檔，令Grace進步顯著，逐漸掃走徬徨。

為爭取打入東奧，Grace近年頻繁征戰，連練習亦要和時間競賽。疫情令賽季腰斬，換個角度看是賺得時間，她亦調整心態，珍惜備戰良機：「以往擔心時間不夠，一個動作練了八成，便急於練下個，現在可盡情鑽研到最好，爭獎牌信心更大。」原定取消的壓軸東奧資格賽，最終改為順延，雖然她明年仍需參戰，但如今排名高踞第4，資格可算相當穩陣。

入奧資格十拿九穩

下月返港保持訓練

美國的新冠病毒確診數字仍屬全球最高，猶幸Grace身處的地區疫情不嚴重，但為減低染疫風險，她的生活只有道場、住所和超市，戴口罩等防疫措施亦做到足，除了教練和訓練拍檔，盡量在道場減少和其他人接觸。素來好動外向的Grace，自言如今相當捱得悶，提醒自己照顧健康，不能掉以輕心，於東奧前功虧一簣。簽證下月到期，她將結束半年美國特訓回港，亦諮詢體院的體能教練，提早訂好器材，在隔離期間保持訓練，為明夏東奧繼續磨劍。

記者：黃頴恩