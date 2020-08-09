體壇快訊 ：特林普世界賽險勝晉級

陳芷澄美巡賽出局

香港職業高爾夫球手陳芷澄復賽第2仗，昨於女子美巡賽馬拉松精英賽兩回合，共打出高標準8桿的150桿，在150名球手中並列134名，未能晉級。而英格蘭羅斯女子巡迴賽因被山火波及，戰畢兩天便要腰斬。

富恩拉巴達無緣升班附加賽

西乙球隊富恩拉巴達早前有近30名職球員確診，與拉科魯尼亞的煞科戰幾經波折延至昨日，但只得7名一隊球員能夠上陣，其餘均為副選，最終被篤定降班的對手以2：1絕殺，亦未能趕上升班附加賽尾班車。

鯨魚大勝紅鑽躍升第3

早前爆疫的日職球隊名古屋鯨魚，昨迎戰浦和紅鑽與對手共入8球，鯨魚前鋒前田直輝「大四喜」，助球隊以6：2取勝，升上第3位。榜首的川崎前鋒以2：0輕取大分三神，大阪飛腳亦以2：1絕殺橫濱FC，超前同市宿敵大阪櫻花升次席，後者今迎FC東京。

廣東連續兩年闖總決賽

中國職業籃球聯賽（CBA）昨展開季後賽4強最終回，廣東東莞銀行有主將易建聯養傷兩仗後復出，領軍以88：85險勝林書豪帶領的北京首鋼，以場數2：1擊敗對手，連續兩年打入總決賽，將於周二與遼寧本鋼展開5場3勝制的總決賽。