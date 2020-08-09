祖雲歐聯出局 沙利翌日炒魷 C朗締紀錄難擋黑馬里昂 皇馬敗走曼城16強下馬

祖雲達斯在首回合作客負0：1，昨日在歐聯復賽首擊先輸12碼再落後，雖憑C朗梅開二度反勝里昂，但兩回合計踢成2：2，被對方以作客入球優惠晉級。賽後多份意大利體育報章頭版將矛頭指向沙利領軍不力，甚至有球迷們到球會社交網留言，要求沙利下台，球會主席安德列艾里尼當時曾說，肯定沙利領軍奪得意甲冠軍的功勞，但球會還是在昨晚隨即宣布，辭退這名61歲意大利籍教頭，並透過聲明感謝其貢獻，「為球隊開啓一段新篇章」。

施蒙尼恩沙基成新帥大熱

沙利上任僅一年零兩個月，領軍能力一直備受質疑，雖然今季達成聯賽九連霸，但先後失落意大利超級盃及意大利盃，更一度傳出與主力C朗不和，最後在球會最重視的歐聯出局，成為被炒的導火線。他昨日賽前還表示：「我從未想過這是我在祖雲達斯的最後一仗，我不認為管理層會這麼業餘。」至於帥位繼任人選，意媒指大熱為拉素主帥施蒙尼恩沙基，其餘目標還有賦閒近9個月的熱刺前帥普捷天奴，以及同樣昨日在歐聯止步的皇馬主帥施丹。

35歲的C朗今季上陣46場入37球，打破祖雲達斯塵封95年的單季最多入球球員紀錄。他加盟「老婦人」兩季，更包攬球隊在歐聯淘汰賽的全部7個入球，但結果反映他獨力難支，10年前他在皇馬無緣歐聯8強一屆，碰巧亦是被里昂淘汰。

華拉尼兩犯錯 施丹稱心服口服

而施丹過去在皇馬3季均能在歐聯封王，但今屆16強主場先輸首回合，昨日在次回合作客有隊長沙治奧拉莫斯停賽，另一中堅華拉尼兩度犯錯致失球，終負1：2，兩回合計以2：4不敵曼城，連續兩季16強止步，施丹首次在歐聯淘汰賽失利，賽後稱心服口服：「球隊已盡全力，但不敵踢得更好的球隊，我們應恭喜對方，他們值得晉級。」被施丹指拒絕隨隊的加里夫巴利，則被拍攝到賽前在西班牙打高爾夫球，令他在艦隊前程再蒙上陰影。