炒散度日 港超兵未忘初心

記者、攝影：余瑋

視挫敗為鍛煉

許嘉樂盼長留球圈

4、5年前，許嘉樂曾入選大港腳，近年職業生涯卻處處碰壁，重傷過後，上季效力的凱景降班，簽約夢想FC又突遇球隊自降，今季來到和富大埔再受疫情等因素，球季無疾而終。正因經歷過，他今次視作鍛鍊，笑言「有時唔需要諗到咁灰」。

首嘗球圈外工作

凌晨洗冷氣

疫情間他除到球會跟操試腳，不得不首嘗足球以外工作，除了文職，試過到大廈換寬頻儀器，還有凌晨時分洗冷氣機，但只令他更堅定要留在球圈：「由細到大都在球圈，不是踢波就是教波，現時當是增加人生閱歷。」

小時候，許嘉樂於東方青年軍嚴格受訓，在李健和指導下訓練堅定意志，踢波與讀書之間，他當年早已下定決心：「將來退役都想留在球圈做教練，希望在香港足球上努力過和有所奉獻。」

在香港當職業球員，許嘉樂形容為賭注：「踢得好可到大球會甚至外闖，但同時不少本地球員，其實都經歷過球會散班。」

盼政府聆聽運動員意見

雖然目前只能等待落班機會，但他不會輕言放棄：「做球員信心很重要，若現在已很擔心，這樣難在任何事上成功。假使今季未能落班，都會踢甲組，再等機會返港超。」26歲的他已考獲香港足總C級教練，合資格申請政府一筆過的7500元抗疫基金補助，但他說身邊不少教練都不合資格，亦希望政府認真聽取球員和教練的聲音。

紋港超獎盃明志

李家豪搬運不忘操肌

社交網帖文重提當年今日，李家豪看到上季重返港超，助和富大埔首奪聯賽冠軍。今季轉投東方龍獅，他自認表現欠佳，最後不獲續約。縱然他已向多間球會「叩門」，仍未有音訊，同時踏出社會試過不少工作，惟就像他最近在左臂紋身港超獎盃的決心，提醒時刻毋忘初衷。

6月底約滿後，李家豪為生計開始投身其他行業，試過做外賣司機和搬屋工人，但對於曾離開球圈兩年的他，早已試過餐飲等工作，如今適應來得易：「回想過去數年經歷也頗豐富，大起大跌，但人生就是這樣，相信將來可以跟子女分享很多。」

試過不少工作，又贏過港超冠軍及加盟大球會，家豪承認曾想過轉行，但最終還是想繼續踢波，笑言對足球像成癮。

「八卦」舊隊友訓練進度

現時工作期間，他不時想到若現在身處操練會怎樣，甚至關心前隊友的訓練：「我會想到要練回多少，才可追回他們的狀態，有時會八卦問前隊友訓練內容，返工前會跑步或在家健身，搬運工作也取較重貨物當練肌肉。」

家豪最近在左臂紋上港超獎盃，紀念上季奪港超冠軍，還有毋忘當年做職業球員的初衷：「我常提醒要毋忘初衷，小時候有很多興趣，很容易玩得不開心就放棄，人大過了心態已不同，將來若可再次踢波，要更加珍惜。」

順境變逆境

梁星耀信能重返球場

在和富大埔開始職業生涯，24歲的梁星耀平步青雲，在香港教育大學畢業，首季港超即贏得菁英盃冠軍，再入選港足U23，但之後受傷患困擾，繼而見證大埔由港超盟主變成退賽收場。惟他仍然留守球圈，相信可續在賽場立足。

見證大埔由盟主變退賽

近月兼職樓宇禮賓員

梁星耀於2018年4月傷及十字韌帶長休，上季尾復出後，成為大埔首奪港超冠軍一分子，惟今季「綠戰士」贊助商及教練團班底大變後，他這兩季都受傷患困擾，上陣機會寥寥。

大埔臨時退賽令球員失預算，結果星耀近兩個月經介紹兼職樓宇禮賓員，工作包括檢驗交易前的單位，但趁疫情放棄足球，對24歲的他仍言之尚早：「家人和同事都有問，有否想過因疫情轉行，但我仍想繼續踢波，覺得有能力在球場立足。」

閒時思念昔日時光

更珍惜未來落班機會

他笑言，午飯或閒時都會看回昔日的港超精華片段，以解對足球思念，經過這段過度期，他亦有感可以踢波原來並非理所當然，反思過去對待足球心態確未夠好：「經過今年發生的事，將來若再覓得落班機會，會多想怎善用球場內外的時間，不可抱着一日過一日的心態，要認真面對自己的足球生涯。」

（疫境體壇）