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2020年8月8日星期六
殘陣巴塞闖8強現暗湧 迎拿玻里缺兩停賽中場 艾法美路拒戰
拜仁迎車勢過關 會方拒賤賣堤亞高阿拉巴
狼隊闖歐霸8強 48年首次 將鬥西維爾
英超通過下季VAR跟足FIFA標準
韋利安傳減薪投阿仙奴 尼爾斯掛牌叫價3億
草地疏落疑致球員受傷 河北鬥重慶改比賽場地
體壇快訊：尹佩斯返飛燕諾任教職
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炒散度日 港超兵未忘初心
球員自救組教練團入校
賽點煞車部件違規被扣15分
李拿特轟45分 拓荒者挫金塊
體壇快訊：梅利阿金獲外卡戰美網
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【明報專訊】（請看附圖）
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