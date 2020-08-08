狼隊闖歐霸8強 48年首次 將鬥西維爾

首回合作客踢成1：1，狼隊昨保持不失便能以作客入球優惠晉級，而球隊初段積極爭取入球，並在9分鐘前場逼搶後，由年初加盟、是役倒戈的普丹斯博得對手門將犯規，占美尼斯極刑中鵠領先。奧林比亞高斯之後反撲，更曾因輕微越位，被視像裁判（VAR）推翻而「食詐糊」，最終未能將狼隊逼入加時。

狼隊自1971/72球季後，再次殺入歐霸（前身歐洲足協盃）8強，當屆該會獲得亞軍，今次若能首度封王，便能爭到下季歐聯入場券，狼隊領隊紐奴稱假期要延遲，但下輪惡鬥西甲勁敵西維爾，需要挑戰自己。他沒交代傷出的左翼衛莊尼卡斯度能否趕及傷癒。

利華古遜巴素利輕鬆過關

西維爾在球季暫停前未踢對羅馬的首回合，最終在德國中立場的一場過淘汰賽，由皇家馬德里借將利古朗及安尼斯利各入一球，以2：0獲勝。羅馬16強止步亦令今季意甲排第4的拉素，確定晉軍下季歐聯。另外，利華古遜及巴素利分別主場小勝格拉斯哥流浪及法蘭克福1：0，兩回合大勝晉級。