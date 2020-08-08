殘陣巴塞闖8強現暗湧 迎拿玻里缺兩停賽中場 艾法美路拒戰

巴塞隆拿首回合藉基沙文建功，作客1：1逼和拿玻里，有一個作客入球在手，卻因該仗被逐的維達爾及布斯基斯此役停賽，打亂中場部署，料此役由右至左的中場人選是沙治羅拔圖、法蘭基迪莊及拿傑迪錫。

布斯基斯賽前談及歐聯結束後，中場艾法美路便轉會祖雲達斯及已表明不再為球隊上陣的問題：「事件令所有人驚訝和困擾。真相只有球員和會方知道。」艾法美路上月尾曾接連缺席球隊的新冠病毒檢測和操練，又遲遲不肯歸隊。據報巴塞已保留對他採取法律行動。

美斯面臨領黃危機 若晉8強需停賽

前線方面，美斯勢與蘇亞雷斯掛帥，餘下一個攻擊手席位則是基沙文及安素法迪角逐。需注意的是，歐聯今季改制，由以前踢罷8強清洗黃牌，改為16強實施，故此有兩黃在身的美斯、基沙文和右閘尼爾遜施美度，明晨若再領黃，而球隊又能打入8強的話，便需停賽，而拿玻里鋒將洛蘭迪、後衛高列巴尼及馬里奧雷爾亦有同樣情况。

事實是拿玻里爭取晉級亦有難度，事關巴塞近7年歐聯主場不敗外，前鋒恩斯治尼因大腿受傷恐難披甲，或由才20歲的艾利夫艾馬斯頂上，伙拍梅頓斯及荷西卡利祖攻堅。拿玻里教練加度素說：「我們肯定想寫下隊史重要一頁，只有肯冒險，才可抗衡巴塞。」

加度素矢志領客軍冒險爭勝

此外，他又回應防範美斯的問題道：「我只能在夢境或與兒子打機時看管美斯。面對巴塞，我軍已準備就緒。我們有自己的比賽風格。惟美斯有能力拋下敵軍10個球員。」