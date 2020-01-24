體壇快訊：希堅斯世界賽打出147

達哥斯達FE復賽響頭炮

電動方程式（Formula E）因疫情暫停近6個月，昨日在德國柏林展開8天6站馬拉松式賽程。排頭位的葡籍車手達哥斯達，全程領先下為DS Techeetah車隊奪冠，總成績亦高踞榜首，明日在今季第8站同場續爭佳績。

林書豪領北京隊保決賽希望

中國職業籃球聯賽（CBA）季後賽4強昨演次回合，首回合加時失利的北京首鋼，此仗有林書豪扮演關鍵角色，全場取得25分兼在末段射入罰球，以90：86反勝續有易建聯受傷的廣東東莞銀行，在3場2勝制下追成平手。

敘利亞隊7職球員確診

日乙球會福岡黃蜂早前有隊長前寬之確診新冠病毒，為90名職球員安排病毒檢測均呈陰性後，明晚主場對甲府風林如期舉行。另邊廂，敘利亞國家隊據報有7名職球員確診，暫停本周開始的集訓，該隊在世界盃外圍賽與中國隊同在A組。

伐木者闖美職決賽

美職回歸盃4強昨日開戰，波特蘭伐木者憑施巴斯坦白蘭高下半場建功，以2：1險勝費城聯，復賽後6戰5勝1和續不敗，率先晉身下周三早上的決賽。另一場4強今晨舉行，由奧蘭多城對明尼蘇達聯，為兩支同樣未嘗敗績的球隊交鋒。