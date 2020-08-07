廠兵疫下裁員炒首席球探 曾促成法比加斯加盟 勢再辭退逾50人

阿仙奴足球總監辛尼希在官網發聲明，表示預期下季初會續閉門作賽，收入將持續下降，已盡力保護職員工作和薪酬，但不幸地需裁減55人，有關建議將作30日諮詢期：「我們明白這會令敬業的員工感不安和困難，但最終目標是確保這間球會能繼續向前，疫情過後有足夠資源，在聯賽保持競爭力，爭取重返歐洲頂級賽事。」阿仙奴球員在4月曾承諾減薪12.5%，以確保職員不會被解僱，據報此事引起多名戰將不滿，要求約見高層。

球員不滿求見高層

《每日郵報》報道，被解僱的55名職員，包括首席國際球探卡治高、英籍球探彼德奇勒、負責招聘的麥達莫。50歲的卡治高在1997年起任職阿仙奴球探，西班牙籍的他代表作是促成兵工廠從巴塞隆拿簽入法比加斯，多宗西班牙球員轉會如雷耶斯、辛迪卡索拉、比利連，甚至招聘現任領隊阿迪達，他都有份參與。去年升任首席球探的他，今季為兵工廠簽入兩名小將加比爾馬天尼利及威廉沙列巴。

卡治高入廠23年去年升職

阿仙奴繼去年初有球探主管米斯連達離任，如今再失多名資深球探。報道指，兵工廠轉會方針已改變，現時減少投放資源予球探發掘球星，近兩季倚重經理人推薦球員。與技術總監伊度關係良好的經理人，除有份簽入大衛雷斯，客戶球員還有最近盛傳加盟的韋利安及菲臘比古天奴。

據報阿仙奴傾向自由身簽入車路士翼鋒韋利安，無意借入菲臘比古天奴。兵工廠傳為後天滿32歲的韋利安開出3年合約，周薪10萬鎊；目標還有征戰法甲的里爾後衛加比爾馬加希斯。