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2020年8月7日星期五
皇馬生死戰 歐聯復賽攻城 迪布尼夏薩特同鄉交鋒 藍月哥帥認難測施丹戰術
祖雲迎里昂 沙利保帥位靠C朗
麥巴比未及傷癒 杜曹盼望奇蹟
山齊士離曼聯回復自由身 減薪投國米簽約3年
國米小勝闖8強 盧卡古單季30球看齊伊度奧
特朗普稱罷看NBA 占士：比賽仍繼續
撞倒同鄉致昏迷 荷車手遭停賽恐被控
電視精選
廠兵疫下裁員炒首席球探 曾促成法比加斯加盟 勢再辭退逾50人
列斯聯棄斟伊巴謙 班主：為時已晚
體壇快訊：希堅斯世界賽打出147
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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