皇馬生死戰 歐聯復賽攻城 迪布尼夏薩特同鄉交鋒 藍月哥帥認難測施丹戰術

曼城vs.皇家馬德里 now643台、有線616/656台，MyTVSuper303台 明晨03：00直播

皇家馬德里在2月首回合迎戰曼城時，被敵軍奇雲迪布尼先助攻後射入12碼，以1：2反負。迪布尼今季持續態佳，各項賽事獨取15球和貢獻23次助攻，當中20次助攻更追平阿仙奴名宿亨利的英超紀錄。

曼城若封王瓜分1.53億獎金

曼城賽前傳出若在歐聯封王，全隊可獲花紅約1500萬鎊（1.53億港元），迪布尼、盛傳與拉素簽約3年的大衛施華，以及身在巴塞隆拿治療膝傷的阿古路，可各得100萬鎊。若曼城過關，主帥哥迪奧拿期望阿古路可在8強復出。

哥帥昨晚在記者會亦稱，難以估計施丹此役的部署：「了解施丹的戰術是困難的，當你以為知道時，他會用另一種方法。所以與其研究皇馬，倒不如專注做好自己。」

至於皇馬翼鋒夏薩特去夏以1億歐元（約9.2億港元）轉會費，由車路士加盟皇馬卻變成「玻璃腳」，至今只披甲21次入1球及有4次助攻。他正好趁這場大戰把握機會吐氣揚眉。但需留意的是，他效力車路士7季，只曾四度攻破曼城大門。曼城中場洛迪卡斯簡迪賽前稱讚夏薩特：「他是當今其中一個最佳球員，可以扭轉局勢。」

皇馬隊長沙治奧拉莫斯停賽，但仍會隨隊出征為隊友打氣，反而沒有受傷的翼鋒加里夫巴利及中場占士洛迪古斯未被納入隊中。料皇馬的華拉尼改與艾達米列達奧扼守中路，有傷的巴西隊左閘馬些路或被費蘭特文迪取代。

曼城4.1億簽尼敦阿基

另外，曼城繼簽入翼鋒費倫托利斯後，昨落實斥資4000萬鎊（約4.1億港元），與降班球隊般尼茅夫的尼敦阿基簽約5年，這名24歲荷蘭隊後衛的合約有100萬鎊的浮動條款。

（歐聯消息）