拿度費達拿棄戰美網 21年來兩天王首齊缺席大滿貫

美網本月31日開打，馬德里公開賽原本緊接上演，惟主辦方昨日證實因國內疫情再爆發，取消今屆賽事。當地傳媒一度指西班牙籍的拿度，會因失去主場出戰的機會，重新考慮參戰美網。不過，他昨日在社交網宣布，因疫情今年放棄征美：「各地疫情仍相當複雜，個案數字不斷在上升，我們仍未能好好控制。今年的賽程編排是粗淺的，例如馬德里賽都已經取消。我必須跟隨自己的想法，現時不想出國比賽。」

拿度:不想出國比賽

費達拿養傷 明年初復出

周六滿39歲的費達拿早於6月宣布，因兩度施手術需時養傷，預計本月中才會重投訓練，至明年初澳洲公開賽復出。缺少兩大網壇星將的美網，加上男、女子聯會已凍結排名，昨日公布主賽圈參賽名單明顯失色，三巨頭只餘塞爾維亞籍的佐高域爭奪個人第18項大滿貫，同時面對上屆亞軍、俄籍的丹尼麥維迪夫，以及世界排名第3的堤安姆等後輩挑戰。

佐高域續戰 一姐巴迪退賽

女單方面，世界一姐巴迪早前確認退賽，曾兩奪大滿貫的夏納成為最高排名女將，與年初奪澳網的美籍新星基蓮，以及另一主場名將「細威」莎蓮娜威廉絲，分途爭后。

比美網更早復賽的美國職棒大聯盟（MLB），早前有邁亞密馬林魚爆疫，多達21名職球員確診新冠病毒。他們昨日從預備組提拔10人，復出首戰半力出擊，仍以4：0大勝巴爾的摩金鶯，意外地在東岸居首。