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2020年8月6日星期四
帶刀侍衛祖爾拜仁起孖 附加賽奠勝升班 富咸返英超袋13億
韋根罰分上訴失敗 下季跌至英甲 10年4次降班
曼城2.1億購華倫翼鋒費倫托利斯 簽約5年
53歲戰職業賽 助FC橫濱挫鳥栖 三浦知良再破最老上陣紀錄
放下轉會傳聞 夏維斯率利華爭歐霸
抗疫戰士戴巴拿膺意甲MVP
陳俊樂續擔正 富力和波取今季首分
電視精選
拿度費達拿棄戰美網 21年來兩天王首齊缺席大滿貫
當錫創最年輕超級三雙紀錄
體壇快訊：日拘售盜版東奧金牌男子
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【明報專訊】（請看附圖）
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