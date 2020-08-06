帶刀侍衛祖爾拜仁起孖 附加賽奠勝升班 富咸返英超袋13億

富咸上周淘汰卡迪夫城晉級，但射手阿歷山大米杜域因傷先列後備，終在90分鐘法定時間悶和今季英冠火力最強的賓福特。直到加時105分鐘，富咸於進攻左路離門40碼獲得罰球，祖爾拜仁彎近柱彈地波，收死判斷錯誤的賓福特門將大衛拉耶。他於117分鐘參與突擊再入一球，即使賓軍加時補時破蛋亦為時已晚。富咸終險勝2：1，自上季降班後迅速重返英超；賓福特則連續9次附加賽失利，創下英冠紀錄。

罰球奇招制勝 全賴演練有功

對於罰球成功偷雞，祖爾拜仁稱並非偶然，一切皆演練過：「他（柏加）叫我彎去前柱，實際是代表彎入網，因為對方門將企得離門很遠。我還找我父親練習，他以前曾指導我射門。」祖爾拜仁前年加盟富咸，首戰英超一季後便與球隊降班，此前亦只為富咸攻入1球，但在這關鍵戰梅開二度領軍升班，英超轉播連同比賽獎金、商業贊助等，為球會帶來約1.3億鎊收入，升班後若護級更可翻倍。

父場外「救」球會

妹曾奪世少撐竿跳銅牌

曾一手拯救球隊的還有拜仁父親。早在祖爾拜仁3年前效布里斯托城時，時任領隊李爾莊臣透露，其同樣身任領隊的父親加利莊臣一次心臟病入院，手術顧問正是拜仁爸爸。加利莊臣最終手術成功，當季亦助英乙的車頓咸護級，才功成身退。祖爾拜仁的25歲妹妹則是前世少撐竿跳銅牌得主，但他對於兄妹收入差天共地，顯然相當不悅：「她會得到一點贊助和獎金，就這樣了，然後我踢波卻賺一大筆。就算不能同工同酬，男、女運動員的水平也應該拉近一點。」

另一方面，主帥柏加去年半途加入，未能助富咸護級，經歷半季調整後，今年未曾令球隊跌出前6。他下季勢與林柏特、阿迪達等昔日敵人，在場邊再續前緣。