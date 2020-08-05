掌舵變吹哨 俄藥檢主管指控舊主 潛逃美國爆醜聞 稱特工埋身

上月底，除了東京奧運「再倒數」一年，羅臣科夫推出的自傳，詳述以往助俄羅斯系統性用藥和操縱藥檢，同樣備受體壇關注。他近日因新書受訪，直指俄國使用禁藥的「傳統」難改，呼籲東奧應對俄國選手全面禁賽；當記者問及近月的抗疫生活，他悶悶不樂道：「禁足數周？對我來說是以年計。」匿藏在美國，獲聯邦調查局（FBI）全天侯保護，他完全蒙面才敢接受視像訪問：「像打仗一樣，首星期仍會害怕，但現已習慣。」

掌反禁藥中心10年

曾獲普京授勳

這名傳媒筆下的「廿一世紀體壇最重要吹哨者」，曾任俄羅斯聯邦反禁藥中心主管10年。即使在2011年因賣禁藥被俄羅斯當局調查，當同樣涉案的胞妹被判入獄，他卻因受邀參與倫敦奧運藥檢工作，獲准官復原職，有指是由普京親自下令撤控。

俄羅斯隊在索契冬奧成績傲視群雄，羅臣科夫獲普京頒授友誼勳章；不足兩年後，「功臣」卻變敵人。

他在2015年底被世界反禁藥組織（WADA）調查報告指控是「俄羅斯藥檢造假的核心」，翌年決定調轉槍口，成為這宗歷來最大禁藥案的污點證人。普京怒斥昔日功勳主管「臭名遠播」，形容是政治干涉體育，克里姆林宮發言人佩斯科夫則喚他「叛徒」。

隱居保命 FBI全天候保護

羅臣科夫深明自保之道，於2016年1月潛逃美國，不足一個月後，他的兩名實驗室同事離奇死亡。除了向WADA及傳媒舉證，成為俄羅斯隊被大規模禁賽的導火線，他亦在奧斯卡得獎紀錄片《伊卡洛斯》中，親自示範協助運動員用藥及避過藥檢。然而名氣絕非避彈衣，年過耳順之年的他如今隱居保命，畢竟其律師透露，近兩年揪出最少3名幾乎成功「埋身」的俄國特工。