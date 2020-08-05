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2020年8月5日星期三
曼聯領銜歐霸復賽 急售山齊士 勢以344萬周薪簽辛祖
國際足協新指引 故意向人咳嗽可罰紅牌
挫爵士拉開次席快艇6場 湖人10年來首膺西岸一哥
周小龍促准有條件重開體育場所
卡斯拿斯撰長文正式掛靴
40歲日奧運跳水老將染疫
體壇快訊：顏丙濤世界賽首闖16強
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掌舵變吹哨 俄藥檢主管指控舊主 潛逃美國爆醜聞 稱特工埋身
俄禁賽上訴11月裁決 勢無緣東奧
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【明報專訊】（請看附圖）
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