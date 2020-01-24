曼聯領銜歐霸復賽 急售山齊士 勢以344萬周薪簽辛祖

《圖片報》報道，辛祖勢以1.08億鎊（約10.9億港元）的轉會費，由多蒙特加盟曼聯，然而焦點是曼聯如何支付這筆巨款。《圖片報》指曼聯可分3期付款，首期6300萬鎊，明夏及2022年夏天分別再付2700萬鎊和1700萬鎊。若辛祖最終落實周薪34萬鎊，於征戰英超的球星薪酬榜上，只不及37.5萬鎊的曼聯門將迪基亞，以及35萬鎊的阿仙奴中場奧斯爾。

傳轉會費6300萬鎊 分3期付款

5球在手再鬥寧斯 料派副選

這宗交易款額一直是羅生門。英國廣播公司曾報道，多蒙特減至9000萬鎊出售辛祖。英國《太陽報》則指出，曼聯首期付款為7000萬鎊，餘款依據辛祖在英超和歐聯的表現而定，最高轉會費達1.1億鎊（約11億港元）。惟可以肯定的是，由曼聯外借至國際米蘭的阿歷斯山齊士，去向將會左右大局。有報道指山神日內正式免費成為國米球員，這可令曼聯省回未來兩年共5800萬鎊薪金。

曼聯明晨迎戰寧斯，據報因已奪下季歐聯入場劵，加上復賽後主力征戰頻繁，令副選如恩哈路、桑馬達、丹尼爾占士、費特洛迪古斯及羅美路有望擔正，但後衛勞基梳爾及杜安薛比因傷未有納入大軍，復賽後一直缺陣的菲爾鍾斯則與3名青年軍入選。

國米基達菲一場定生死

此外，國米明晨在中立場與基達菲踢一場定生死的歐霸16強，賽前傳出在這賽事結束後，才決定教練干地的去向。這名車路士前帥日前與國米高層鬧翻，被指今夏會離開。至於這場執法的球證是英籍的安東尼泰萊；他上周在阿仙奴反勝車路士的英格蘭足總盃決賽，執法時甚具爭議。

禾夫斯堡同日在中立場作客薩克達，合演另一場歐霸16強次回合，右閘奇雲麥巴布因在上月底確診新冠病毒，不會出征；禾堡首回合主場負1：2。

（歐霸消息）