體壇快訊：籃總取消今季銀牌聯賽

火箭108分鐘過關締世界賽紀錄

桌球世界賽昨續演首圈，奧蘇利雲再演「火箭」本色，僅花108分鐘以局數10：1橫掃泰籍對手塔猜亞，刷新賽事最快勝仗紀錄，較舊紀錄快41分鐘，次圈將鬥丁俊暉。羅拔臣以10：5淘汰梁文博，與衛冕的世界一哥特林普齊過關。

新疆遼寧闖CBA季後賽4強

中國職業籃球聯賽（CBA）昨演季後賽8強，新疆伊力特在周琦做出「雙雙」27分、12個籃板下，以103：91擊敗北京控股，晉級4強；另一場由遼寧本鋼以127：123淘汰浙江稠州銀行。另已闖4強的廣東東莞銀行證實，前日傷出的主將易建聯股後肌拉傷，下仗上陣成疑。

25歲韓女排前選手自殺亡

今年3月退役的25歲韓籍女排選手高友敏（Go Yoo Min，音譯），上周五晚被發現伏屍家中，警方初步推斷為自殺；是繼22歲三項鐵人女將崔淑賢後，韓國體壇兩個月內第二宗自殺案。韓媒推測與她因今季表現欠佳，被球迷在網上抨擊有關。