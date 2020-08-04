馬刺升第9保季後賽希望 屠熊追至兩場勝差 籃網挫巫師晉級高唱入雲

NBA因疫情移師奧蘭多迪士尼園區的中立場閉門舉行今季餘下賽事，其中最大改變的是由原本的分岸前8名直接出線季後賽，改為分岸第8名，若在常規賽結束後，領先第9名4場勝差或以下，兩軍將要透過附加賽決定最後一個出線名額。

魔術前鋒艾薩克左膝重創收咧

這一改變亦令尚未出線的數支球隊在餘下的常規賽競爭異常激烈。力爭連續23年殺入季後賽的馬刺，昨面對西岸第8的灰熊，憑球星迪羅辛完場前約1分鐘連取關鍵6分，以108：106險勝，壓過同日不敵波士頓塞爾特人的拓荒者，升上第9名，並追至與灰熊僅兩場勝差。賽後馬刺主帥普波域治表示：「球隊上下都希望打下去（殺入季後賽），這就是動力所在。」

東岸方面，陣容天殘地缺的第8位球隊籃網，在關鍵戰以118：110擊敗第9的巫師，拉開7場勝差，亦令東岸最後一席幾近「封盤」。至於日前成為復賽後首名沒在賽前單滕下跪的奧蘭多魔術大前鋒艾薩克，昨在球隊以132：116輕取薩拉克門托帝王一戰，在一次上籃時失平衡落地，賽後證實左膝十字韌帶撕裂，提早收咧。

普波域治促關注種族平等

此外，身兼美國男籃主帥的普波域治，昨主動提及平權問題：「我希望大家真的重視種族平等的問題，在我們國家，黑人長久地面對着不平等及不公義。」他又認為作為人類不應再用膚色去區分彼此，認為文化及教育是解決問題的關鍵。