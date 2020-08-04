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2020年8月4日星期二
五大聯賽謝幕 疫下悲喜交織
祖雲衛冕意甲風光不再
皇馬後上封王 巴塞自毁長城
拜仁換帥成就德甲八連冠 多蒙特轉會有道
法甲腰斬 PSG大贏家 艾米恩斯被迫降班
干地批國米管理層勢下台
朗尼重提曼聯歐聯失冠 爆費Sir兩鬥巴塞戰術失誤
70歲雲格冀再執教鞭 憂賠上健康如「玩俄羅斯輪盤」
電視精選
馬刺升第9保季後賽希望 屠熊追至兩場勝差 籃網挫巫師晉級高唱入雲
劉梓浩眾籌超額獲250萬
體壇快訊：籃總取消今季銀牌聯賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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