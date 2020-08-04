五大聯賽謝幕 疫下悲喜交織

紅軍嘗夙願奪冠 英超前四爭崩頭

利物浦挾歐聯盟主威名，又承接上季英超勇銳，今季僅首輪後曾屈居曼城之下，由次輪開始帶到尾，其間首27戰26勝1和的亮麗成績，即使遇上6月重啟後走勢放緩，亦無阻紅軍相隔30年，再在頂級聯賽封王。相反時有主力受傷的衛冕之師曼城，最終屈居亞軍。

熱刺廠兵易帥表現勝預期

餘下兩個下季歐聯參賽席位的競爭比爭標更精彩！曼聯踏入2月趨穩定，更交出包括煞科戰，作客挫李斯特城的6勝3和最佳英超復賽成績，後上以季軍衝線。長期排第3的李城則後勁不繼，最後9戰僅勝出兩仗，安慰獎是占美華迪首膺最佳射手。至於車路士得殿軍，算是少帥林柏特執教首季的合格之作。

北倫敦雙雄熱刺及阿仙奴相對失色，兩軍不約而同季中炒主帥普捷天奴及艾馬利，由摩連奴和阿迪達頂上。熱刺受年初主力傷兵問題困擾，卻受惠於英超停擺，球員意外獲得充裕時間康復，終獲第6。阿迪達則恰當地處理「兵工廠」前朝留下的爛攤子，麾下比此前團結，足總盃決賽反勝車路士實為開花結果之作，上下應會更珍惜得來不易的下季歐霸資格。

護級混戰中，諾域治率先降班，屈福特及般尼茅夫復賽後同告6次敗陣成死穴，讓最後4場搶8分的阿士東維拉死裏逃生以尾四衝線，不需做「升降機」。

◆1：首奪英超的利物浦創多項紀錄，包括破天荒連續兩年開季六連勝、曾領先次席曼城25分創英聯賽最大分差、開季21場奪61分寫歐洲五大聯賽歷史等

（歐洲足球）