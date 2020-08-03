奧巴美揚捧盃拒談續約 起孖領廠煞車奪英足盃 阿迪達籲留隊

車路士翼鋒基斯甸普列錫開賽5分鐘打開紀錄，但奧巴美揚於28分鐘博得12碼及親自射入扳平，然後在67分鐘藉一次快速反擊再入一球，令有中場高華錫兩黃一紅被逐的車路士，反負1：2。阿迪達成為首個西班牙人，以隊長及領隊身分先後稱霸足總盃，並搶得下季歐霸入場券。而奧巴美揚賽後以隊長身分捧盃，其間「蝦碌」跌掉獎盃，阿迪達笑言愛將需累積更多捧盃經驗。可是，這個明夏約滿的31歲球星，回應留隊問題模稜兩可：「我沒有認真想這件事；我將與隊友一起祝捷。」

去年12月走馬上任阿迪達，今年3月染上新冠病毒，康復後重掌球隊復賽。他先是感謝恩師兼曼城主帥哥迪奧拿，再回應奧巴美揚去向：「他知道我的想法，我會以他為中心重建兵工廠，有信心他會續約。」

疑有離心 高路托尼促挽留

奧巴美揚今季一直未肯動筆續約，已與國際米蘭及巴塞隆拿扯上關係。曼聯名宿里奧費迪南稱從其回應估計，對方離意已決。車路士名宿祖高爾則說：「若我是他，獲大球會垂青，我會離開。」阿仙奴名宿高路托尼則敦促必須挽留奧巴：「他是頂級球員。我看着他成長，現在成熟了，作為隊長能以身作則，亦非常專注。他所做的一切，就像以前偉大的隊長如謝拉特及韋拉，是一個需留下的重要人物。」

奧斯爾土國打氣 古安杜斯未有到場

值得一提的是，阿仙奴近18天連贏3支冠軍球隊，依次是歐聯冠軍利物浦、聯賽盃盟主曼城及歐霸的車路士。另外，與奧巴美揚同齡的廠兵奧斯爾，賽前獲准赴土耳其，他透過社交網站祝賀隊友。他自復賽後一直缺陣，另一近期被棄用的中場古安杜斯亦沒到場打氣，今夏離隊呼之欲出，並傳出會方欲從降班球隊屈福特簽入中場杜哥利。

（英足盃消息）