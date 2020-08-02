美眾議員要求雷霆勿單膝跪

魔術前鋒艾錫成首人拒跪

拓荒者加時挫灰熊取關鍵勝利

俄克拉荷馬州共和黨眾議員Sean Roberts發聲明，形容奏國歌時下跪是「不愛國」及「不尊重國旗」，若雷霆職球員在今晨賽事有此舉動，或重新檢視州政府給予的稅務優惠。昨日賽事亦有職球員沒單膝下跪，包括艾錫及聖安東尼奧馬刺老帥普波域治，後者身穿印有平權標語的上衣，艾錫則重申支持平權，但不認同單膝跪或展示標語能解決問題。而普帥則表示種族歧視應被視是罪行，認為平權是國家首要解決問題。

戰果方面，休斯敦火箭球星夏登轟下全場最高49分，為聯盟歷來第4人累積20場得分「40+」。即使達拉斯獨行俠有盧卡當錫錄得今季第15次「三雙」，但無阻火箭加時以153：149反勝。西岸第9的波特蘭拓荒者，加時以140：135勝第8的孟菲斯灰熊，勝差縮窄至2.5場。至於東岸一哥密爾沃基公鹿，則有「字母哥」安迪度高安普斬獲36分、15個籃板、7次助攻，以119：112挫波士頓塞爾特人。此外，NBA公布復賽首日收視錄得常規賽往常平均數逾一倍。