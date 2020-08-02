難民滯港 籃球夢未歇 離鄉14載苦候身分 遇伯樂冀赴美戰職業賽

香港尋求庇護者逾萬，此處卻不是他們的終站，4歲隨家人由剛果民主共和國逃難來港的Zack亦深明此理。一家八口居於兩房單位，他和兩個哥哥擠在一張碌架床，6歲時向妹妹借玩攤位遊戲贏得的籃球，自此難以放下，但被老師拒絕加入校隊，只好課後流連街場。首7年的籃球歲月，Zack可說無師自通，直至13歲遇上伯樂。

街場獲甲一美將奧斯汀發掘

他戰畢一場街頭比賽後，獲甲一美籍洋將奧斯汀（Bryant Austin）招手，回家上網搜尋一番，Zack才知對方是前NBA發展聯盟猛將。小伙子從未接受正式訓練，掙扎數天才敢回覆，Bryant憶述：「當時他技術十分粗糙，但鬥心旺盛，體內似裝了摩打，我像看到從前的自己。」他認定此子是可造之材，提供免費訓練之餘，模式和強度更仿照自己昔日備戰發展聯盟選秀。

6年後的今日，Zack慶幸當時鼓起勇氣，成為成長的轉捩點。他在兄弟姊妹中排第4，自小個性內斂，但在球場建立自信，亦因籃球成為弟妹的偶像，自此每遇挫折想放棄時，都繼續緊咬牙關。他在高中曾獲召出戰學界埠際賽，當屆戰友曾湛元如今已是甲一「二年生」，但對於只有「行街紙」的Zack，卻是目前無法企及之事。Bryant卻信愛徒能力不止於此，甚至有望衝擊美國職業賽殿堂，這亦成為Zack去年中學畢業後的目標。

下周18歲牛一 決心赴美逐夢

過去一年，他每日練足三課，即使近月球場因疫情關閉，亦未有鬆懈，改於天台自行練習。在港門生數以百計的Bryant，點出他的過人之處：「我不乏有天份的學生，唯獨他從不缺席訓練，努力是不能教的。」他甚至已為愛徒鋪路，聯絡在美國的寄宿家庭及經理人。

下周迎來18歲生日，籃球小子祈願盡快赴美逐夢，亦盼打波之餘，升大學攻讀體育管理，繼續擔當弟妹的榜樣。然而在港已暫居14年，可會令他氣餒？「我沒灰心，會繼續耐心等待。」恩師亦不時開解道：「我曾告訴他，即使在美國，很多人都要克服不同困境，為夢想必須非常努力，他並非特別不幸。」

文、圖：黃頴恩