PSG奪末代法聯盃冠軍 膺本土三冠王 添傷兵歐聯恐付代價

PSG在上周足總盃已有前鋒基利安麥巴比重創，是役進攻乏力，到加時亦未能攻陷里昂。兩軍前5輪12碼全中，但里昂前鋒貝特蘭查奧爾第6輪宴客，PSG則有沙拉比亞中鵠，助球隊互射12碼贏6：5。由於法聯盃下季起取消，PSG最後一次成為本土三冠王。

互射12碼險勝里昂

下周歐聯8強鬥阿特蘭大

法甲冠軍PSG連續兩項本土盃賽奪標，亦令法甲排第5的雷恩直入下季歐霸分組賽，第6的尼姆獲得外圍賽資格。排第7的里昂除非能在歐聯爆冷封王，否則面臨23年來首次失落歐洲賽資格。他們在16強首回合領先意甲勁旅祖雲達斯1：0，本周次回合作客都靈。

已躋身歐聯8強的PSG早前抽得好籤，下周先鬥阿特蘭大，爭逐破天荒的四冠王。然而，他們昨日有古沙華傷出，伊卡迪、馬昆奴斯哥利亞及堤亞高施華被換出時亦要敷冰。

古沙華傷出 3將換出需敷冰

教練杜曹承認在法甲腰斬下，PSG球員或未能抵擋阿特蘭大的強大火力：「他們有速度作壓迫，球風獨樹一格，是他們的優勢，我也未去仔細研究他們；己隊更只踢了兩場盃賽。」他希望在未來10日改善近兩場210分鐘只入1球的攻力，以及尋回中場伊迪沙古爾的信心，又表示左後衛貝拿特等可在本周友賽索察中上陣。中場安達靴里拉則說麥巴比在頒獎禮步履自如，有望奇蹟地在歐聯復出。

另一方面，阿特蘭大早前稱中場伊利錫因傷缺陣歐聯復賽，但歐洲媒體指內情不簡單。《天空體育》等均指，伊利錫上周已缺操，並以家庭原因返回祖家斯洛文尼亞，但強調球員只是回去數日，仍可能趕及歸隊候命。有報道指伊利錫在疫情期間抑鬱症復發，甚至揭發妻子有婚外情，因而無心戀戰。