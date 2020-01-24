NBA奧蘭多重啟 湖人爵士響頭炮 「零號病人」高拔兩罰球奠勝 職球員單膝跪撐平權

湖人勢取西岸首名闖季後賽

NBA因高拔染疫在3月中煞停，美國其後爆發黑人平權運動。球季昨在「泡泡圈」內閉門重啟，職球員在奏國歌時均單膝下跪，以示支持平權，不少球員亦在球衣印上平權標語。

染疫痊癒的高拔射入NBA復賽第一球，兼在最後6.9秒兩罰全中，助爵士以106：104險勝塘鵝。而「一眉」安東尼戴維斯在洛城打吡攻入全場最高34分，加上勒邦占士完場前12.8秒補中，再守住保羅佐治及利安納最後一擊，助湖人贏103：101。

此外，《ESPN》報道，NBA與球員公會達成新協議，若球員因嚴重傷病需在35歲或之前退役，將獲最多250萬美元（約1930萬港元）的保險賠償，是現時31.2萬美元的8倍，雙方亦同意繼續減薪25%。

簡達疑因批埃爾多安 日收逾千死亡恐嚇

至於波士頓塞爾特人今早對密爾沃基公鹿前，前者土耳其籍中鋒簡達昨在社交平台表示，自己近年因批評土國總統埃爾多安，每日收逾千死亡恐嚇，但明言：「我絕不停止發聲，直至所有無辜者離開土耳其監獄，重獲自由。」