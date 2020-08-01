盼解球圈亂局 李德能著書獻策 經歷80年代盛世 籲青訓穩根基

由球迷到任職評述員再做行政工作，經歷80年代本地足球輝煌期，李德能自言將近退休之年，遂於一年半前構思新書傳承經驗，盼為低迷至少30年的香港球市尋覓方向。本地球圈中人今夏踩入文化界，出版書籍既有自傳，亦有歷史回顧，李德能的新書名為《我的香港足球綠皮書》，他解釋取自昔日港英政府有重大政策，會先發布綠皮書諮詢民意：「目的為引發更多公眾討論，再完善政策減低社會震盪。書中內容未必是結論及不一定可行，但若引起迴響甚至反對意見，聚集聲音或可成為政策方向。」

倡增大學課程 善用配套培育新星

撰寫過程中，李德能蒐集不少外國足球策略文件及市場研究報告，最終得出16項建議，離不開「一底一頂」：「青訓一定最重要，若做不好，像砌積木無辦法再疊上去。最頂是頂級聯賽，是外界對該地方足球水平的印象，只有健康的頂級聯賽，才有一支強的代表隊。」青訓方面，李德能建議在大學開辦足球學位課程，填補青訓升港超前的階梯，亦能善用球場及宿舍配套，聚集球員在同一地方讀書及訓練：「現時梯隊每年升上職業聯賽人數，不足夠做到『新陳代謝』，若課程每年有30名學生，最後超過一半繼續踢波，一年便會有20名球員。」

足總近年設菁英盃，李德能認為有其獨特青訓價值，但5屆都未盡其用，予人覺得是次級錦標不受重視。而足總新五年策略計劃提出成立超級青年聯賽，他亦擔心缺乏像真比賽環境：「球員要在真正球場及有觀眾，有環境壓力下比賽才會成長，像山度士和李健和分別在15及17歲冒起，當年有半職業的預備組，與一隊同日同場比賽，是雙料娛樂頭場，很早便經歷旺角場的洗禮。」

港足於2009年勇奪東亞運足球金牌，但李德能指出自80年代精工退出後，香港足球發展已持續下滑，近年入場人數反映，東亞運僅是小反彈：「香港球圈真的有很多不長進地方，運作專業性沒提高，持份者比以前更沒由衷合作。東亞運金牌是香港球迷最甜蜜回憶之一，但不能過分解讀為實力大幅提升，能否延續勢頭是關鍵。」

盼球壇珍惜批評聲

今季因疫情停擺，但各界此刻仍熱烈討論香港足球發展，李德能稱是前所未見，亦有感近年多了一群年輕港足球迷，似乎可帶來曙光：「這班球迷未親眼見過香港足球光輝時代，但有熱誠關心、樂意付出。雖然最近很多聲音是批評，但好過漠不關心，希望大家珍惜持續討論，才會形成進步基礎。」

文、圖：余瑋