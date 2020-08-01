體育

富咸升班附加賽決鬥賓福特

【明報專訊】英冠球隊富咸（圖）昨晨在升班附加賽4強次回合，雖然在主場以1：2不敵卡迪夫城，但總比數仍險勝3：2，將與賓福特在下周二於溫布萊決戰，爭取最後一個升上英超的席位。

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