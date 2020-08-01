國米傳斟尼當比利

阿特蘭大暫以1分落後明晨對手國際米蘭，由於兩軍下月需分別出戰歐聯及歐霸淘汰賽，是役勢遣副選。明晨不敗便鎖定亞軍的國米，據報仍冀在下季借用曼聯翼鋒阿歷斯山齊士，意媒更指「山神」願意減薪留效。主帥干地亦為增兵未雨綢繆，其中熱刺法籍中場尼當比利成收購目標，後衛史堅尼亞或與對方互換東家。

軍情方面，國米射手拿達路馬天尼斯上仗破入球荒，是役勢乘對手後衛柏洛文奴缺陣再取入球。這名阿根廷隊前鋒加盟巴塞隆拿無望，短期內勢商討續約。

恩莫比尼誓平入球紀錄

另邊廂，拉素明晨倘擊敗拿玻里，而阿特蘭大又賽和國米，便可重返次席。但賽前焦點仍落在力爭歐洲金靴獎的恩莫比尼，這名已取得35球進帳的意大利國腳倘再建功，便可追平希古恩在2015/16年效力拿玻里時攻入36球的紀錄。而已封王的祖雲達斯則迎戰羅馬，賽前名宿查斯古特認為，勢無緣聯賽神射手的基斯坦奴朗拿度（C朗）仍會上陣。祖雲是役有中場比真歷停賽，意味這名下季轉投巴塞隆拿的波斯尼亞國腳，已上演聯賽告別戰。球隊賽前同時宣布委任名宿派路為U23主帥，下季領軍出戰意丙。