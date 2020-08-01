廠車少帥得民心得天下 決戰英足盃 阿迪達林柏特劍指首冠

阿仙奴vs.車路士 無綫85台 明晨00：30直播

今次由林柏特與阿迪達爭奪主帥生涯首冠，原來亦屬為數不多的兩個教頭，曾以球員身分高舉足總盃而後來於決賽相遇。由此念及六年前在溫布萊，全季貢獻寥寥的文員華美倫邀功獨自代表阿仙奴捧盃，真．隊長阿迪達卻毫不介懷同享喜樂；類似場景也出現在八年前歐聯，代隊長林伯沒有跟停賽的泰利搶做主角，更沒有一腳踹走妹仔大過主人婆的保辛華。想說的是，這類小插曲更顯二人的EQ和團隊精神。延伸到領軍手法，就體現在人事管理。是的，若謂兩名少帥為各自的球隊帶來什麼，最重要乃軍心的安定感，乃建基於理性科學邏輯與明確戰術理念要求的上下一心。

阿仙奴高位壓迫趨向一體

當然，他倆獲昔日的光環加持容易服眾；又當然，車路士賣走了麻煩友夏薩特，有助杜絕以下犯上；又又當然，戰術效益和麾下紀律可看成雞與蛋或共生的關係。譬如兵廠在艾馬利治下的散打高位壓迫，因着對阿迪達的信任而趨向一體，成效提高了從而更徹底執行指令；又或是阿迪達一旦確認需要大衛雷斯的傳球視野bypass對手的施壓，便改用三四三讓側擊球員知道真係搵到食，繼而更放心推前，成為一大利器。

車仔人腳根柢深厚變化空間較大

也許真箇天下功夫出少林，林伯的戰術模式跟阿迪達相似之處不少，包括在不同phase轉換為三、四、五人防線，以及重視中鋒墮後拉邊策應，配合兩翼的overload。是以今仗的主戰場理論上將在兩側，以至死球的攻防；初段戰况可能偏向保守，惟埋單入球應該不會太少。以波論波，儘管阿迪達接手後的進步幅度更明顯，整體實力卻始終以車路士佔優，但既然四強指出阿仙奴偷雞機會濃厚，也就沒理由睇死輸畀車仔吧。然而其實呢，直接比較兩人也不大恰當，畢竟基本條件不平等，當中以林伯承接上兩手主帥的戰術和人腳根柢深厚得多，所以賽前和臨場的變化空間亦較大。

說到球會的資源支援，更是車路士完勝。極速高價購入多功能鋒將華拿與能夠拉邊的十號位薛耶治，可望回歸高強度壓迫的初心而不損進攻效率，只看融入需時多久；青訓產品Mount及Abraham亦該有進，守將湯姆利倘能飛躍更為理想。反觀阿迪達手上的小將除了馬天尼利，其餘俱屬於role player，新援暫僅一個外借回收的威廉沙列巴，連奧巴美揚續約也未落實，務實的來年目標為前六，起碼好過今屆。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。