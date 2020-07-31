魔兵無視染疫風險度假 馬迪連迪路夫出埠 歐霸前恐遭隔離

英國《每日郵報》報道，曼聯鎖定下季歐聯資格後，球星尼曼查馬迪、域陀連迪路夫及恩哈路，均在英超完季後出發度假，連迪路夫的妻子更在社交網上載照片，顯示一家現身法國。英國政府日前表示，從西班牙入境的遊客須隔離14天，首相約翰遜稱考慮對歐洲其他國家設入境限制。雖然曼聯會方強調沒有球員前往入境須隔離的國家名單，球員事前亦已通知球會，但此舉難免被外界批評「魔兵」未有關注染疫風險。

會方稱球員已告知行蹤

曼聯下周三於奧脫福球場出戰歐霸16強次回合，主場對奧地利球會寧斯。「紅魔」於首回合作客大勝5：0，球員預計日內需返回球隊報到，一旦有球員回英後要強制隔離14日，若晉級將無緣8月10日在德國中立場舉行的8強賽事。

另外，《Brand Finance Review》公布全球最有價值球會數據，英超球會在頭10位中佔6席，曼聯市值11.9億鎊（約119.23億港元）排第3位，但較去年減少10.7%，首奪英超冠軍的利物浦上升6%，達11.43億鎊緊追；頭兩名為西甲的冠、亞軍皇家馬德里及巴塞隆拿。

古迪積染疫 西維爾停練

另邊廂，西維爾昨公布一名球員確診，未有病徵，正於家中隔離。尼曼查古迪積其後在社交網承認，自己是染疫球員。這名28歲塞爾維亞隊國腳稱：「我的情况非常好，沒有病徵，希望能盡快歸隊，助球隊達成今季目標。」西維爾即時停止訓練，等待所有職球員檢測結果，若均呈陰性，將恢復個人訓練。西維爾下周四在歐霸16強中立場鬥羅馬；西甲日前已有皇家馬德里前鋒馬里安奴戴亞斯確診，無緣隨隊在歐聯出征曼城。