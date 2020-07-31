廣州富力打吡戰吞恒大5蛋 陳俊樂再任正選無功而還

3次威脅傳送 下半場犯規領黃

廣州富力在開鑼戰不敵深圳佳兆業，該仗正選上陣的陳俊樂在昨晚對廣州恒大一戰，再獲主帥雲邦賀斯重用。內地傳媒賽前關注這名荷蘭隊名宿與恒大主帥簡拿華路的對碰，二人昔日分別效力格拉斯哥流浪及帕爾馬時，曾在1998/99及1999/2000球季的歐協及歐聯相遇。

首戰擊敗上海申花的恒大，此仗面對同市宿敵明顯技勝一籌，上半場便有荷西保連奴及韋世豪破網。換邊後恒大再有高准翼及泰利斯卡建功，加上艾克森補時埋齋，最終以5：0大勝對手。至於踢足全場的陳俊樂雖交出3次具威脅的傳送，但未能助富力破蛋，下半場71分鐘更因絆跌高准翼而被罰黃牌，最終無緣領軍取得今季首勝。

其餘賽事方面，與兩支廣州球隊同樣位處大連賽區的深圳佳兆業，雖有港產球員戴偉浚博得12碼，但仍以2：3不敵上海申花。後者有尼日利亞籍射手馬田斯復出掛帥，惟未有進帳。

馬捷恩辭任青島黃海主帥

而明日將與石家莊永昌交手的青島黃海，上周三宣布由曾執教西維爾的馬捷恩掌帥，然而這名45歲西班牙籍教練昨日通知球會，因家庭原因未能赴任。青島傳媒指黃海已制定新帥人選，現任上海申花體育總監的吳金貴，或臨危受命接掌球隊。