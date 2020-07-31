疫下改室內訓練 港艇手陳至鋒破世界紀錄

由城門河移師體院訓練

香港賽艇隊因應戶外亦須戴口罩，近期變陣由城門河回到香港體育學院，靠室內賽艇機訓練。去年伙趙顯臻成為亞洲冠軍的陳至鋒，在一節30分鐘訓練划足8772米，打破Concept 2室內賽艇（滑軌）輕量級男子19至29歲組別世界紀錄。證書昨日到手，他笑言全屬意外驚喜：「我只是跟足教練指示訓練，沒想到會破紀錄。學界時室內賽艇成績不錯，賽艇機上的表現，一直是我的精神支柱，紀錄絕對是訓練成果的證明。」

誓取奧運席位 冀提升體能再寫歷史

Concept 2為著名賽艇機公司，透過應用程式讓世界各地艇手登入紀錄時間，並在各自教練監察下挑戰紀錄。同一距離的重量級別世界紀錄保持者，為新西蘭隊上屆奧運代表Brook Robertson。東京奧運因疫情延至明年7月揭幕，賽艇亞太區資格賽無限期押後，阿鋒近期更因香港第三波疫情，只能在室內訓練，但他稱：「屆時亦要重新選拔，才能出戰奧運資格賽，但我希望可再破室內紀錄，因為這代表體能再有提升，待可以重返戶外訓練時，磨練技巧結合兩者，爭取入奧。」