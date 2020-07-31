恩莫比尼劍指金靴 建功撕布壓歐洲群雄 C朗食白果祖雲敗陣

祖雲達斯挾新科意甲冠軍之威名作客卡利亞里，但連同C朗10次攻門，全隊埋門多達34次，最終夥粒無收，反被卡軍上半場於8分鐘和上半場補時階段士哥，吞下第6場意甲敗仗。祖雲達斯教練沙利慨嘆賽程緊密，導致整體表現失色：「我軍失球是值得關注的，但此役例外。球員68小時前贏得冠軍，部分更負傷上陣。我們是少數在近12日要踢5場比賽的歐洲球隊，聯賽為球隊帶來巨大難題。」他甚至透露為讓主力休養生息，當地時間明晚聯賽最後一輪，或派U23球員主場對陣羅馬。

沙利不滿賽程密 煞科戰或遣青年軍

另外，第4位的拉素藉恩莫比尼先助攻後建功，助球隊主場以2：0輕取篤定降班的布雷西亞。這名意大利隊國腳入球增至35球，領前C朗4球，並超越拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基，歐洲金靴獎似成囊中物。意甲上次獲此殊榮的球員，是2006/07年球季入26球的羅馬名宿托迪；拉素煞科戰將作客拿玻里。據報拉素有意與今夏離開曼城的大衛施華簽約3年，年薪為511萬歐元（約4650萬港元）。拉素總監泰爾暗示，這名34歲西班牙籍中場適合球隊踢法。

AC闖歐霸 伊巴謙起孖寫米蘭歷史

伊巴謙莫域則梅開二度及貢獻助攻，助AC米蘭以4：1大勝森多利亞，確保以第6名資格參加下季歐霸。取得今季第9個意甲入球的伊巴謙，成為首個為「米蘭雙雄」各攻入至少50球的球員。他分別為AC米蘭及國際米蘭入51和57球。此外，萊切作客2：1勝烏甸尼斯後排尾三，只少尾四的熱拿亞1分，煞科戰對手是帕爾馬。熱拿亞則作客慘負薩斯索羅0：5，但最後一仗迎戰維羅納不敗仍可護級。