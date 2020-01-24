英超VAR頻出錯 般茅為降班索償 引入首季受抨擊 問題有增無減

上月復賽首仗，阿士東維拉門將尼蘭特連人帶波跌入網內，但門線技術鏡頭被阻，VAR亦沒有看慢鏡後判入球，令維拉賽和錫菲聯。他們靠這一分力壓得失球差較佳的般尼茅夫，得以護級。球例列明，球賽不會因輔助技術失靈而無效，即使負責門線技術的公司其後致歉，般尼茅夫亦難推翻降班命運。惟英媒指出，般尼茅夫考慮採取法律行動，或如2006/07球季的錫菲聯，指控當年韋斯咸派不合資格的泰維斯上場，換取數千萬鎊降班賠償。

維拉獲關鍵誤判護級 踢般茅落英冠

賽會去年9月中承認，前4輪已有4次沒正確改判，除了般尼茅夫，韋斯咸領隊莫耶斯、熱刺主帥摩連奴曾表示對部分「不判決」感錯愕。有賭博公司則統計五大聯賽暫停前的VAR使用頻率，發現英超VAR經常查判決，但改判率較低（見右表），總次數則與其他聯賽相若。說英超VAR太害怕改判似乎不正確，反而反映沒有糾正明顯誤判的同時，VAR卻時常無謂介入球賽。

檢視次數五大聯賽之冠 改判率最低

現時在中國執法的前英超球證卡頓保，對今季英超VAR的運用10分滿分只予6分。他認為越位或手球爭議，問題出於球例而非VAR。不過，他表示不鼓勵球證到場邊，看重播參與最後決定，這個與別不同的VAR應用程序，是賽會應該重點檢討的一環，亦質疑職業球證董事會（PGMOL）過分維護球證：「我知道這對士氣有幫助，但有時公開真相會更好。」