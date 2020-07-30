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2020年7月30日星期四
NBA閉門重燃戰火 平權風波後 「泡泡圈」避疫如履薄冰
染疫後傳不和 高拔米曹熱身賽合作無間
否認國米斟美斯 干地:搬米蘭主教座堂更易
中超兵擅改車牌被炒 申花欲培育當交通大使
體院再因疫情「封關」 約200港將留守
體壇快訊：南特添5職球員染疫
電視精選
英超VAR頻出錯 般茅為降班索償 引入首季受抨擊 問題有增無減
CAS譴責曼城妨礙調查
梅斯達菲動刀唞至10月
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【明報專訊】（請看附圖）
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