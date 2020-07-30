染疫後傳不和 高拔米曹熱身賽合作無間

高拔今年3月確診，觸發NBA停賽，他染疫前在記者會刻意觸摸錄音器材，被批評防疫態度欠佳，其後確診的隊友米曹曾表示不滿，傳出二人不和。逾4個月後，NBA復賽在即，高拔早已康復，隨隊進駐奧蘭多迪士尼，隔離後準備上場。他亦以過來人身分，表明會遵守防疫措施：「最重要是互相尊重，大家都對病毒有一定認知，在人多地方會時刻戴口罩。」

高拔與米曹近期於熱身賽上陣，更曾三度表演「alley-oops」展示默契。米曹早前表示原諒高拔，二人會向前看，高拔亦稱：「我們會為球隊做正確的事，互相溝通、檢討、合作，就像從前一樣。」

兩人率爵士復賽首戰鬥塘鵝

湖人快艇尾場演洛城打吡

復賽首天除有爵士出戰塘鵝，亦有快艇與湖人合演的洛杉磯打吡。《ESPN》報道，快艇前鋒夏里爾早前以家庭理由離隊，歸隊無期，加上路威廉斯離隊後被發現違規，再被隔離10天，陣容不整；湖人則有「一眉」安東尼戴維斯眼傷未明，或未能與「大帝」勒邦占士齊齊上陣。