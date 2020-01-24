NBA閉門重燃戰火 平權風波後 「泡泡圈」避疫如履薄冰

新冠病毒疫情初時於中國內地爆發時，遠在地球另一端的美國社會以至體壇，都未對此有太大關注，但正如NBA文化早已全球化一樣，病毒隨着人類全球化而全球化，爵士球星高拔成為NBA的「零號患者」。他確診前兩天，在記者會亂摸記者錄音設備，更成為防疫反面教材。

老帥染疫風險高 球員自律成關鍵

年輕力壯的球員們體格健康良好，對抗新冠病毒的確沒大問題，侯斯頓火箭的「二少」韋斯特布克更在確診一周後極速痊癒，但這並不代表復賽沒有危機，始終球員以外，還有教練團、工作人員、球證、記者、經理人及保安等相關人士，當中不乏長者，尤其在場邊督師的71歲聖安東尼奧馬刺主帥普波域治，以及69歲火箭主帥迪安東尼更為高危。

聯盟目前每日作病毒檢測，透過數據程式報告身體狀况，措施重要之餘，球員自律留守被稱為「泡泡圈」的迪士尼體育園區，讓病毒無從入手至為關鍵。皆因他們身處的佛羅里達州，是全美疫情第二嚴重的「疫區」，聯盟既然決心完成球季，日前如洛杉磯快艇第六人路易斯威廉士在為祖父奔喪後，私自到夜店消遣的行為，絕對可一不可再，亦是對參與復賽22支球隊最負責任的做法。

此外，美國於5月底，發生黑人疑犯佛洛伊德被白人警跪頸後死亡事件，象徵黑人平權的口號Black Lives Matter（黑人的命也是命），相隔7年再次響遍歐美社會。

NBA作為黑人球員主導的焦點大賽，不少球員早前無懼疫情走上街頭示威。而NBA工會主席基斯保羅表示，即使球員以黑人為主，但到了管理層及教練團層面卻完全相反，認為外間不應對有色人種的工作能力有偏見，並稱讚NBA總裁阿當施華，破天荒容許球員在戰衣印上平權標語。

中美交惡 容平權標誌延伸政治風波

不過，此事亦令美國政界出現質疑聲，批評賽會雙重標準，沒容許包括「Free Hong Kong」等其他政治標語。這問題自去年火箭總經理莫利公開撐港後一直發酵，要知道中國籃球人口上億計，一大助力是2002年姚明以選秀狀元身分進軍NBA，加盟侯斯頓火箭，這亦令籃球、NBA，以至該市都被視為中美友好的橋樑。

如今連有41年歷史的中國駐休斯敦總領事館亦關閉，NBA作為透過全球化打入中國市場最成功的體育聯賽之一，經過去年事件加上中美關係惡化，聯盟早前與新疆籃球青訓學院中斷聯繫，未來發展方針會否改變，NBA中國賽等在華活動會否成為絕唱，值得大家關注。

文：TD