夜市擺攤無人問 溫網封王天下知 賣糖葫蘆到奪大滿貫 台小將贏細威教練垂青

這是新北市樂華夜市，不過「阿德糖葫蘆」本周休息，曾爸曾媽都去了打網球。按曾俊欣的說法，是去強化媽媽的肌肉，事關她之前患上肌腱炎，不再適宜持續做體力勞動工作，這段時間因為沒有比賽，曾爸不需隨俊欣赴外地比賽，繼續可以日間練波，晚上開檔，凌晨收攤。

4秒摺成冰糖葫蘆紙盒

這是曾俊欣網球生涯的起點，價值35新台幣（約9.2港元）冰糖葫蘆，檔攤日賣150串。他兩年前贏得法網、溫網青年冠軍，創下台籍球手歷史前，就是靠此支撐夢想。就算到現在，夜市生意仍是一家四口生活費來源。不過，錢並非最大難度，父親曾育德稱：「身材這部分也是訓練的一環，怕他身高受睡眠和飲食影響，這比訓練更困難。」

儘管比父母高出不少，但1.75米身高在現今網壇來說，仍是哈比人級別，卻獲得「細威」莎蓮娜威廉絲的教練莫拉托奴賞識，邀請加入青訓營：「你不需要身材高大才能成功，看看佐高域，他相對較輕，但亦是現今步法最好的球員。Jason（曾的洋名）很勤奮，可以變得很強壯。」

曾俊欣現時是他5名重點培訓的學員，與世界排名第6的特薛斯柏斯、美籍女子新星嘉奧芙齊名，年終賽曾為同月同日生的費達拿陪練，不少外國傳媒認為，他能在今年泥地賽季有所作為。

增磅盼加強擊球威力

不過，疫情打亂了曾俊欣的部署，他年初在貝加莫挑戰賽殺入4強，再在波城挑戰賽首圈出局後，便回到台灣，跟隨教練指示增磅，每餐吃兩個便當，希望體重能上70公斤，加強擊球威力。奧運官網近日也推薦的新世代希望，應可不止超越同鄉前輩盧彥勳，亦能追上日籍球星錦織圭，成為亞洲網壇接班人。