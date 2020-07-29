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2020年7月29日星期三
高普膺英倫最佳領隊 偶像費格遜道賀 稱下季組軍重質不重量
8年熱刺生涯告終 維頓漢：令人悲傷的一天
馬里安奴戴亞斯染疫 返皇馬檢測確診 歐聯無緣征曼城
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【明報專訊】（請看附圖）
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