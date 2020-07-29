馬里安奴戴亞斯染疫 返皇馬檢測確診 歐聯無緣征曼城

艾法美路拒操 巴塞兵變

皇馬昨晚證實馬里安奴戴亞斯染疫，他未有隨隊復操，獨自在家隔離，情况良好。西班牙《馬卡報》稱，他是放假後才確診；他在社交網站連日上載出海及度假相片。皇馬原定下周六作客曼城，合演歐聯16強次回合。英國日前規定西班牙旅客入境須先隔離，《天空體育》向當局查詢後，表示職業運動員仍可按條例獲豁免，但未知若球隊有人確診，會否影響入境；皇馬在首回合主場落後1：2。

失落西甲錦標的巴塞隆拿，昨日亦復操備戰歐聯16強次回合。然而9月將轉投意甲新王祖雲達斯的艾法美路，在西甲煞科後返回家鄉巴西，周一未有歸隊報到及接受病毒測試。儘管他與巴塞的合約到今季完結才屆滿，但《世界體育報》指，主帥施迪安早前通知他不用在歐聯上場，艾法美路對被賣走亦相當不滿意，驅使他叛變；會方表明會展開紀律聆訊。

巴塞在首回合作客1：1逼和拿玻里，次回合除缺少艾法美路及扭傷足踝的後衛朗奴阿羅約外，布斯基斯及維達爾亦要停賽，令中場人選只餘法蘭基迪莊、拿傑迪錫、沙治羅拔圖及列基佩治。華倫西亞則宣布，由50歲的前屈福特領隊查維加西亞掌帥，簽約兩年。