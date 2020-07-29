高普膺英倫最佳領隊 偶像費格遜道賀 稱下季組軍重質不重量

利物浦於上月提前7輪首奪英超冠軍，即使在宿敵面前，費格遜也表示紅軍與高普實至名歸，又說：「我會原諒你凌晨3時半打電話來，告訴我贏得冠軍。做得好。」高普稱，費Sir過去曾帶挈初到英倫的他：「我知作為利物浦領隊，這不是很政治正確，但我很尊敬費Sir，他是我第一個認識的英格蘭領隊。我不知他記不記得，很久以前曾一起吃早餐，那天我就像去見教宗。」

費Sir：原諒你凌晨3時致電報喜

紅軍在歐聯16強不敵馬德里體育會出局，暫無賽事，高普向球員批出兩周假期，但要交出行程：「他們要去的地方暫時相當安全，不過疫情一直在變，他們要時常留意當地新聞，知道離開的方法，知道責任在自己身上。」門將艾利臣比加便表示遵從指令，不會回到疫情嚴重的家鄉巴西。紅軍亦有多套季前集訓計劃，保證能備戰社區盾及9月12日展開的新季。

另一方面，約滿的中場拉爾拉拿正式加盟白禮頓，穿上14號球衣。後衛洛夫雲亦已改投俄超冠軍辛尼特，高普被問到下季組軍時稱：「我們仍不知道下季歐聯怎樣，獎金會有多少呢？希望這在之後會較清晰。不過我們有解決辦法，我們有年青球員。陣容人數不是最重要，質素才是。」

比爾沙膺英冠最佳 列斯聯頒獎金

高普獲得聯賽領隊工會（LMA）會員互選的年度最佳領隊，是繼羅渣士後第二名在英超成立後，獲得此榮譽的紅軍教頭。英冠盟主列斯聯的比爾沙、英甲的高雲地利領隊馬克羅賓斯（Mark Robins）及英乙球隊克魯的大衛阿圖（David Artell），各自領軍在下季升班，亦獲得所屬級別聯賽的獎項。而列斯聯重返英超後，據報亦兌現承諾，《The Athletic》稱會方提前償還早前球賽停擺的延期薪金，更有額外升班獎金。不過，班主稱今年的贊助費受疫情拖累，較疫情前低四成。

（英超消息）