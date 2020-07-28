鎖定歐聯席位 曼車加緊招兵 廠兵英足盃爭冠陷中堅荒

曼聯作客以2：0挫李斯特城後，主帥蘇斯克查大感安慰，亦不忙反擊傳媒道：「對你們來說，曼聯的英超成績是意料之外的。你們全都估計我們只能排第6或7位。抨擊只會令我更強大，令我更相信自己所做的一切。請不要過獎我，因為這會變得自滿。」事實是曼聯的成功，與復賽後9戰成績彪炳有密切關係，堪稱是「復賽之王」，而獲判14個12碼更刷新單季紀錄（見表）。

兩軍勢奪心頭好辛祖夏維斯

蘇帥據報已馬不停蹄，着手進一步求購多蒙特翼鋒查頓辛祖。雙方過去一季未能水到渠成，主因是曼聯出席下季歐聯成疑，但隨着該隊回歸這項頂級賽事，即傳出「蜜蜂兵」已為辛祖離隊作準備，斥資4100萬鎊（4.1億港元）追獵里爾「左腳仔」伊干尼。這名22歲鋒將去年已成為法國國腳，今季法甲和歐聯共入4球及交出6次助攻。另據報即使曼聯收購辛祖觸礁，也會向在巴塞隆拿發展不順利的法國隊翼鋒奧士文尼迪比利招手。此外，曼聯出席歐聯已舒緩財政壓力，因這賽事基本獎金高達5000萬鎊（5億港元），而adidas贊助費則不用由原先的7500萬鎊（7.5億港元）減至參加歐霸的5000萬鎊。

至於車路士亦不甘落後，據報領隊林柏特證實柏度洛迪古斯即將離隊後，已向利華古遜報價逾9000萬鎊（9億港元）羅致夏維斯。「林伯」促麾下勿沉醉於得到歐聯參賽權，而是「爭取縮窄與冠軍利物浦及亞軍曼城的距離」。此外，陣中翼鋒韋利安因足踝受傷，未必趕及在周六的足總盃決賽復出鬥阿仙奴。

洛夫雲投辛尼特 35歲巴尼斯退役

「兵工廠」則只剩足總盃冠軍可爭，並冀透過封王出席下季歐霸，但梅斯達菲日前觸傷腿筋，加上哥林張伯斯及柏保維拿長「唞」，令球隊需添兵增強守力。領隊阿迪達坦言：「梅斯達菲下季英超（9月12日開鑼）初期仍會缺陣。3個中堅無法候命，令人苦惱。」至於利物浦後衛洛夫雲昨落實簽約辛尼特3年，轉會費為1100萬鎊（1.1億港元），而愛華頓則有35歲左閘巴尼斯宣布掛靴。