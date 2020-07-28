C朗建功平86年隊史 沙利成最老冠軍教練 祖雲破天荒 意甲９連霸

祖雲達斯昨晨一如既往以最強陣容應戰，上仗作客烏甸尼斯多次失機的C朗，是役完半場前攻入今季第31球，在追平塵封86年的球隊單季入球紀錄下先拔頭籌。祖雲換邊後續控制戰局，並有射手貝拿迪斯治把握對手犯錯補射破網，終以2：0輕取有主帥雲尼亞里倒戈的森多利亞。聯賽九連霸的祖雲達斯創下多項意甲紀錄（見表），但不及今季才掌帥的沙利搶鏡。這名61歲主帥成為意甲史上最年長的冠軍教練，賽後在更衣室慶祝時曾打算吸煙，惟被麾下以泡沫「洗頭」打斷，無奈作罷。不過他其後受訪時，獲門將施捷斯尼遞上已燃點的香煙，算是「得償所願」。

沙利圓夢歸功全隊

執教生涯初嘗意甲冠軍滋味的沙利，在1990年首執教鞭前仍是一名銀行職員，搖身一變成為冠軍教頭後感慨萬千：「這不是件易事，領軍稱霸意甲是我兒時的夢想，現在終於達成。復賽後我們面對不少問題，但麾下克服了，衛冕是全隊功勞。我們有不少世界級球員，要融合並不容易，但我想我做到了。」然而據意大利傳媒早前報道，祖雲達斯仍有意在下季換帥，其中曾執教熱刺的普捷天奴或走馬上任，料球隊在歐聯的表現將決定沙利前途。

收穫生涯第32項錦標的C朗，賽後將冠軍獻給所有祖雲達斯球迷，以及受疫情影響的人。季前回巢的42歲門將保方，則成為首名取得10座意甲冠軍的球員，並在社交網表示連續9季封王是豐功偉績，為球隊表現自豪。而下季加盟巴塞隆拿的比真歷，是役上陣78分鐘後被換出。這名波斯尼亞隊中場為即將離隊感到傷感，並感謝球迷支持。

恩莫比尼戴帽 金靴獎追平羅拔仔

另外，第4位的拉素作客5：1反勝維羅納，是役連中三元的射手，自2016年加盟後取得123球進帳，躍升隊史射手榜第3位。這名意大利國腳今季已攻入34球，追平拜仁慕尼黑前鋒「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基，聯賽餘下兩仗若再建功，勢有望奪得歐洲金靴獎。

（意甲消息）