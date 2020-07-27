陳俊樂中超首擔正失利 廣州富力吞3蛋 戴偉浚間接為深圳助攻

中超因新冠病毒肺炎疫情延遲5個月開鑼，至昨日改制分組在兩個賽區復賽。效力廣州富力的港足中場陳俊樂，昨晚隨隊在大連賽區登場，他之前多場熱身賽正選，在對深圳佳兆業的揭幕戰續獲荷蘭籍新帥雲邦賀斯器重。賽前他與中場迪比利、射手希沙域等外援在鏡頭拍到一刻，未有一同唱國歌，相反深圳方面的正選中場戴偉浚，以及內地球員則有。

雲邦賀斯認富力陣容經驗淺

富力是役先獲得機會，但沙希域入楔勁射中楣。陳俊樂搶得第二點，短傳巴西籍翼鋒連拿天奴補射，亦被回防的戴偉浚封阻。另一邊深圳隊長郜林離門4碼撞射亦被救，但他29分鐘接應戴偉浚的罰球，頭槌頂中富力球員李松益再彈入網。替深圳後備上陣的李源一，下半場接連博得12碼，柏斯亞度及郜林均主射得手。雲邦賀斯認為3個死球失球都可避免，但覺得「球員相對年輕及少經驗，希望可快速改進」，內地央視的分析員則稱，富力大敗是因為中場脫節。富力早前曾在熱身賽擊敗廣州恒大，周四晚將再鬥這支同市宿敵。

山東反勝 費蘭尼破天荒頭槌戴帽

港足中場陳俊樂首戰正選表現沉寂，他擔任偏右中場，上半場一次小禁區入楔，但射門省到同步殺到的敵衛，與箭頭沙希域亦有數次默契不足導致的誤傳，終在78分鐘被換出。戴偉浚亦在74分鐘退下火線，深圳終大勝3：0，以較佳得失球力壓廣州恒大、江蘇蘇寧及山東魯能，排在大連賽區榜首。

而季前易帥兼股權易手的山東魯能，有中場費蘭尼在下半場7分鐘內頭槌連中三元，成中超首人以頭槌演帽子戲法，領軍以3：2反勝缺少主帥賓尼迪斯督師的大連一方。曾效力曼聯的費蘭尼，早前從新冠病毒肺炎病癒。在蘇州賽區，北京國安小勝重慶力帆，與前日贏波的武漢卓爾旗開得勝。