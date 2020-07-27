英超曲終人散 曼聯車路士闖歐聯 李斯特城下半場連輸兩球 偕熱刺征歐霸

曼聯近仗雖漸見疲態，但只有雲比沙卡復任正選，其餘人腳大致相同。賽前落後非勝不可的李斯特城則排出雙前鋒，伊恩拿祖伙賽前在射手榜領先的占美華迪攻堅，但兩人早段缺乏供應，直至一次三對二反擊，伊恩拿祖推半場至禁區頂，起腳雖乏力，但迪基亞甩手，勉強阻止華迪補射。曼聯其後有波基斯費南迪斯越位食詐糊，半場只得拉舒福特窄位勁射中目標，但被門將卡斯柏舒米高撲出。由於車路士同時間半場領先狼隊兩球，令曼聯與李斯特城兩隊，在下半場只能直接競爭前四最後一席。

車路士變陣 基奧特奠勝

李斯特城下半場雖換入艾約斯佩雷斯等鋒將，提高前場逼搶及反擊速率，但華迪頭槌中楣角，之後再有莊尼伊雲斯剷跌安東尼馬迪爾，波基斯70分鐘主射中鵠，伊雲斯補時被逐，曼聯則由後備上陣的連格奠勝贏2：0，重奪失落一季的歐聯資格；李斯特城則需出戰歐霸。

至於上場對利物浦失5球的車路士，則棄用門將阿列沙巴拿加，老將韋利卡巴尼路保住史丹福橋主隊大門。美臣蒙特上半場補時射入罰球，再助攻射手基奧特射入空門，助車路士以2：0贏狼隊，以第4名取得另一歐聯席位。

另一倫敦球會熱刺則憑哈利卡尼入球，作客1：1賽和水晶宮，以較佳得失球差超前狼隊，取得第6名，下季參戰歐霸。狼隊要出戰歐霸外圍賽，則要寄望車路士在周末足總盃決賽擊敗阿仙奴奪標。

狼隊歐戰夢還看英足盃

歐洲賽資格大定，亦令各隊可就下季組軍部署。《太陽報》稱李斯特城在賽前已向中場占士麥迪臣提出續約5年，加周薪至9.5萬鎊（約94萬港元），僅次射手華迪，料在日內將公布。麥迪臣不會過檔曼聯，德甲冠軍拜仁慕尼黑的京士利高文亦一樣，意味曼聯需另謀出路。

至於歐聯席位到手的車路士，預計日內為利華古遜攻擊手夏維斯報價，但利華古遜或要到完成今季歐霸才放人。

（英超煞科）