10萬積蓄「法」夢 見識手球大世界 旅歐港將回歸 感悟凡事皆可能

謝永輝（Freddie）的手球路在初中展開，中四首度為港青披甲，再晉升一隊出戰全運及亞運，大學畢業後兼職教波、征戰本地聯賽。13年球員生涯聽來順理成章，他卻感到枯燥，數年前到法國球隊跟操兩周，為學業放棄留效一事縈繞心頭，促使他籌備半年，在去年7月重返故地。

業餘隊落班 見識法甲水平

快餐店打工 賺旅費學法語

Freddie通過試腳如願落班，效力屬當地第5級聯賽的業餘隊聖蒙德。在港效力勁旅南華的他形容，和法國的隊友水平相近，但歐洲手球風格偏重衝撞，即使他在隊中個子最小，仍被教練要求和對手硬碰，慶幸發揮港人之長，擅於「用腦打波」，時而巧妙避過碰撞，亦獲教練和隊友認可。到埗時不諳法語，他憶述訓練由隊友翻譯指令，自己不時炮製東方美食答謝，和隊友聯繫感情。

法國屬手球強國，近6屆世界賽四度封王，Freddie趁機入場觀摩法甲聯賽，班霸巴黎聖日耳門的水平更令他驚嘆：「他們好像在打另一項運動，我在法國不敢介紹自己是手球運動員。」當地不少球員從區隊起步，自小培養歸屬感，大小比賽均獲親友成群結隊撐場，熾熱氛圍令他心生羨慕。

每周練習4晚，連同每周六比賽，Freddie表示手球只佔旅程的三成，其他方面的歷練更多。為提升法語水平，他執意尋找純法國人的工作環境，惜應徵侍應、健身教練等被拒，終於在房東襄助下到快餐店打工，這名大學畢業生坦承心感不是味兒：「自己有心理關口，但能鍛鍊法語，又配合到練習和比賽的工作不易找，便安撫自己只需捱一年。」為了省錢，他每日步行40分鐘上班，去年12月當地爆發大罷工時，公共交通停駛，他為比賽更行足兩小時。又有一晚練習後，Freddie在倦意、寒風和飢餓交煎下等巴士，不禁反問自己是否值得。

冀年輕人把握青春放膽嘗試

「當然值得。」半年後的總結，他答得毫不猶豫，因為收穫的不單在球場，人生觀亦受啟發。他上月回港後，不希望這年經歷流於個人回憶，正計劃到學校分享，勉勵青少年把握青春、放膽嘗試：「不要未試過就說不可能，要開始一件事，不可能事前確保百分百順利，但我深信經歷是一種自我增值，過去一年，我並沒原地踏步。」

文、圖：黃頴恩、鄭嘉慧